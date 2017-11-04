Погрузчик рухнул в котлован в Самаре, водитель получил травму позвоночника

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Самара, 4 ноября. Фронтальный погрузчик провалился в строительный котлован в Самаре, водитель находится в больнице с травмой позвоночника.

По информации пресс-службы ПСС по Самарской области, чрезвычайное происшествие случилось сегодня около трех часов дня на улице Демократической у дома №65. Погрузчик провалился в строительный котлован, глубина которого составляет около пяти метров. В это время в кабине транспортного средства находился мужчина, она выпал из машины. Пострадавшего водителя вытащили с помощью альпинистского снаряжения и передали сотрудникам скорой помощи. Медики диагностировали у мужчины компрессионную травму позвоночника.