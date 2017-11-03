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Полиция обнаружила в машине самарчанина 4 килограмма синтетических наркотиков
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    Полиция обнаружила в машине самарчанина 4 килограмма синтетических наркотиков

    19:22  3 Ноября 2017  /обновлено: 19:22  03 Ноября 2017
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    Полиция обнаружила в машине самарчанина 4 килограмма синтетических наркотиков

    Самара, 3 ноября. Сотрудники полиции задержали мужчину по подозрению в сбыте наркотиков в Самарской области.

    По информации ГУ МВД России по Самарской области, 30-летний мужчина может быть причастен к незаконной торговле наркотическими препаратами в особо крупном размере. По предварительной информации известно, что он на личном автомобиле ввез в регион несколько килограммов наркотиков. Сотрудники охраны правопорядка задержали подозреваемого в четверг, 2 ноября, на трассе М5. Мужчина предъявил удостоверение высокопоставленного полицейского чина, но сотрудники полиции заметили признаки подделки на документе.

    Полицейские во время осмотра автомобиля обнаружили четыре килограмма наркотических препаратов. В настоящее время возбуждено уголовное дело, правоохранители устанавливают, у кого самарец покупал наркотики.

    Автор: Ксения Пудовкина
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