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Политика
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СК выявил злоупотребления полномочиями в самарском РКЦ «Прогресс»
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    СК выявил злоупотребления полномочиями в самарском РКЦ «Прогресс»

    17:59  3 Ноября 2017
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    СК выявил злоупотребления полномочиями в самарском РКЦ «Прогресс»

    Самара, 3 ноября. Следствие города Самары возбудило два уголовных дела в отношении сотрудников Ракетно-космического центра «Прогресс».

    По информации следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области, завод и коммерческая организация в августе 2010 года заключили договор подряда на выполнение работ по реконструкции одного из корпусов РКЦ на сумму более одного миллиарда рублей. Деньги в полном объеме были перечислены подрядчику, но перечень работ, указанный в договоре, выполнен был частично.

    В период с 2010 по 2015 год были заключены подобные договоры, сотрудники РКЦ утвердили сметы на работы по реконструкции корпуса на сумму более 87 миллионов рублей. Кроме этого, в 2014 году был заключен госконтракт на поставку оборудования на сумму более 3 миллиардов 284 миллионов рублей, в это же время РКЦ заключил договор с компанией на поставку дополнительного оснащения к станкам за 185 млн рублей. Расходы были оплачены за счет собственных средств РКЦ в полном объеме, но дополнительное оснащение не было поставлено, так как входило в комплектацию оборудования. 

    По подсчетам следствия, незаконные действия нанесли ущерб бюджету РФ на общую сумму более 404 миллионов рублей. В настоящее время расследование дела продолжается.
     

    Автор: Ксения Пудовкина
    #самара #ркц
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