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Тестовый матч на стадионе «Самара Арена» запланирован на апрель 2018 года
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    Тестовый матч на стадионе «Самара Арена» запланирован на апрель 2018 года

    15:59  3 Ноября 2017
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    Тестовый матч на стадионе «Самара Арена» запланирован на апрель 2018 года

    Самара, 3 ноября. Самые сложные этапы строительства стадиона в Самаре завершены, сообщил врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.

    Врио губернатора Самарской области Азаров во время встречи с министром спорта РФ Павлом Колобковым, которая прошла 2 ноября в министерстве спорта, сообщил, что на данный момент все проблемы, связанные со строительством арены, преодолены. Азаров отметил:

    «Проект стадиона непростой и был не в полной мере оценен после того, как была завершена начальная стадия. Это создало проблемы на стартовом этапе, которые сегодня преодолены».

    Стадион «Самара Арена» должен быть готов в апреле, планируется, что в этот месяц пройдет первый тестовый матч.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #самара #самара арена
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