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«Газель» врезалась в бетонный блок и Volvo в Самаре
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    «Газель» врезалась в бетонный блок и Volvo в Самаре

    22:31  1 Ноября 2017
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    «Газель» врезалась в бетонный блок и Volvo в Самаре

    Самара, 1 ноября. Водитель автомобиля ГАЗ 2705 отвлекся и врезался в бетонный блок, после столкновения машина продолжила движения и столкнулась с Volvo. Дорожно-транспортное происшествие произошло на Заводском шоссе в Самаре вечером во вторник, 31 октября.

    Водитель ГАЗ 2705, которому 20 лет, имеет стаж вождения — два года. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, молодой человек был трезвым. В результате аварии водитель отечественного автомобиля получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение. Специалисты ведут проверку.

    Отмечается, что 31 октября на территории региона зарегистрировано 14 дорожно-транспортных происшествий, где пострадал 21 человек, в том числе трое несовершеннолетних.

    Автор: Дарья Смолина
    #дтп #авария #самара
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