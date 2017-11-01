Первый вице-мэр Владимир Сластенин покидает администрацию Самары

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Самара, 1 ноября. Первый заместитель главы Самары Владимир Сластенин покидает свой пост.

Владимир Сластенин не продлил трудовой договор с мэрией, сообщает «Комсомольская правда-Самара». Напомним, что Владимир Сластенин был назначен на пост первого заместителя главы Самары в июле прошлого года, ранее он возглавлял департамент финансов и экономического развития города.

Также покидают свои поста: руководитель департамента городского хозяйства и экологии Вячеслав Коновалов, руководитель департамента управления делами Александр Филатов и руководитель правового департамента Станислав Тимреч. На их должности назначены исполняющие обязанности.

Отметим, что с первого ноября начинает работать временно исполняющий полномочия главы городского округа Самара Владимир Василенко.