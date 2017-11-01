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Рекламный щит упал на автомобиль в Самаре из-за сильного ветра
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    Рекламный щит упал на автомобиль в Самаре из-за сильного ветра

    15:19  1 Ноября 2017
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    Рекламный щит упал на автомобиль в Самаре из-за сильного ветра

    Самара, 1 ноября. Рекламный щит, расположенный на улице Солнечной, упал на автомобиль из-за сильного ветра в Самаре.

    Инцидент произошел в среду, 1 ноября. Сильный ветер, достигший 17-22 метров в секунду, способствовал тому, что деревья и неустойчивые конструкции рушились.

    «На машину упала тяжелая рекламная конструкция, которая повредила бампер, капот и крышу. Кроме того, во дворах падают деревья», — приводит «63.ru» слова очевидца.

    ГУ МЧС России по Самарской области предупреждает, что на территории региона ожидается дождь и мокрый снег, а также сильный ветер 1 ноября. Сотрудники МЧС рекомендуют не находиться рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами. Необходимо спрятаться в подъезд или подвал дома.

    Автор: Дарья Смолина
    #мчс #самара #непогода
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