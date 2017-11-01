Самарский областной суд признал невиновной жену отравленного банкира Пузикова

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Самара, 1 ноября. Самарский областной суд, закончив рассмотрение апелляционной жалобы, оправдал Екатерину Пузикову, которая ранее была признана виновной в убийстве своего мужа.

Суд вторично признал женщину виновной в июле этого года, ее приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима за то, что она якобы положила в пищу супруга сильнодействующий яд — талий. Об этом сообщает «Россия Самара». Первоначально женщину приговорили к семи года в 2015 году, однако потом приговор отменили, и жену банкира отпустили.

Напомним, что заместитель главы самарского отделения Россельхозбанка Дмитрий Пузиков был отравлен вовремя праздника в своем доме в марте 2012 года. Кроме банкира в медицинское учреждение с отравлением были доставлены его брат с невестой, которые остались живы.