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Автоледи протаранила автобус в Сызрани, есть пострадавшие
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    Автоледи протаранила автобус в Сызрани, есть пострадавшие

    19:51  31 Октября 2017
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    Автоледи протаранила автобус в Сызрани, есть пострадавшие

    Сызрань, 31 октября. Дорожно-транспортное происшествие с участием легковушки и автобуса произошло сегодня днем в Сызрани в Самарской области, пострадало пять человек.

    По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, автомобильное происшествие случилось во вторник, 31 октября, в 10.45 часов дня. Отечественный автомобиль марки ВАЗ под управлением 33-летней женщины вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом Ford, за рулем которого находился 37-летний водитель. Инцидент произошел на улице Декабристов.

    Женщина, находившаяся за рулем отечественного автомобиля, получила травмы. Также пострадал водитель автобуса и его три пассажира. В настоящее время по факту ДТП сотрудники охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства происшествия.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #дтп #авария #самара #сызрань
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