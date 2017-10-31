Автоледи протаранила автобус в Сызрани, есть пострадавшие

В Избранное

Сызрань, 31 октября. Дорожно-транспортное происшествие с участием легковушки и автобуса произошло сегодня днем в Сызрани в Самарской области, пострадало пять человек.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, автомобильное происшествие случилось во вторник, 31 октября, в 10.45 часов дня. Отечественный автомобиль марки ВАЗ под управлением 33-летней женщины вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом Ford, за рулем которого находился 37-летний водитель. Инцидент произошел на улице Декабристов.

Женщина, находившаяся за рулем отечественного автомобиля, получила травмы. Также пострадал водитель автобуса и его три пассажира. В настоящее время по факту ДТП сотрудники охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства происшествия.