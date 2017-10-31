Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Леонтьев прокомментировал смерть сотрудницы «Роснефти» в Москве
Происшествия
«Нива» столкнулась с иномаркой в Самарской области, есть пострадавшие
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «Нива» столкнулась с иномаркой в Самарской области, есть пострадавшие

    17:23  31 Октября 2017
    33

    «Нива» столкнулась с иномаркой в Самарской области, есть пострадавшие

    Самара, 31 октября. Дорожно-транспортное происшествие произошло вчера днем в Самарской области, один человек пострадал.

    Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, автомобильная авария зафиксирована в понедельник, 30 октября, в 12.45 часов дня в Сергиевском районе на пятом километре трассы Урал — Сергиевск — Челно-Вершины. Иномарка Volkswagen Tiguan под управлением 46-летнего водителя столкнулась с «Нивой», за рулем которой находился 58-летний мужчина.

    Водитель отечественной машины получил травму живота, сотрудники скорой помощи незамедлительно доставили его в медицинское учреждение. В настоящее время по факту ДТП сотрудники охраны правопорядка проводят проверку, выясняют обстоятельства и причины аварии.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #дтп #авария #самара
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Подлодка «Великий Новгород» нанесла залповый удар «Калибрами» по объектам ИГ в Дейр эз-Зоре

        Подлодка «Великий Новгород» нанесла залповый удар «Калибрами» по объектам ИГ в Дейр эз-Зоре

        17:43   31 Октября 2017
        278
        КС Испании «заморозил» резолюцию Каталонии о независимости региона

        КС Испании «заморозил» резолюцию Каталонии о независимости региона

        15:37   31 Октября 2017
        68
        Антироссийский демарш Google, Facebook и Twitter объяснил эксперт

        Антироссийский демарш Google, Facebook и Twitter объяснил эксперт

        13:53   31 Октября 2017
        1221
        Хазин: История покажет всю бессмысленность и вредность реформы по Чубайсу

        Хазин: История покажет всю бессмысленность и вредность реформы по Чубайсу

        13:01   31 Октября 2017
        546