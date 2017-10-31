«Нива» столкнулась с иномаркой в Самарской области, есть пострадавшие

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Самара, 31 октября. Дорожно-транспортное происшествие произошло вчера днем в Самарской области, один человек пострадал.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, автомобильная авария зафиксирована в понедельник, 30 октября, в 12.45 часов дня в Сергиевском районе на пятом километре трассы Урал — Сергиевск — Челно-Вершины. Иномарка Volkswagen Tiguan под управлением 46-летнего водителя столкнулась с «Нивой», за рулем которой находился 58-летний мужчина.

Водитель отечественной машины получил травму живота, сотрудники скорой помощи незамедлительно доставили его в медицинское учреждение. В настоящее время по факту ДТП сотрудники охраны правопорядка проводят проверку, выясняют обстоятельства и причины аварии.