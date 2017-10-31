Самарская дума приняла отставку мэра города

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Самара, 31 октября. Дума города Самары приняла отставку Олега Фурсова с должности губернатора.

Председатель думы Галина Андриянова на прошедшем заседании сообщила о том, что городская дума поддержала досрочную отставку главы Самары Олега Фурсова большинством голосов. Конкурсная комиссия из 20 человек выберет нового главу города в ближайшее время, до этого момента исполнять обязанности главы города будет Владимир Василенко, который работал в должности первого заместителя главы города.

Напомним, Фурсов с 1 ноября покидает пост главы Самары и переходит на должность регионального министра труда и занятости населения, которую он занимал ранее.