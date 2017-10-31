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Общество
Самарская дума приняла отставку мэра города
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    Самарская дума приняла отставку мэра города

    15:29  31 Октября 2017
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    Самарская дума приняла отставку мэра города

    Самара, 31 октября. Дума города Самары приняла отставку Олега Фурсова с должности губернатора.

    Председатель думы Галина Андриянова на прошедшем заседании сообщила о том, что городская дума поддержала досрочную отставку главы Самары Олега Фурсова большинством голосов. Конкурсная комиссия из 20 человек выберет нового главу города в ближайшее время, до этого момента исполнять обязанности главы города будет Владимир Василенко, который работал в должности первого заместителя главы города.

    Напомним, Фурсов с 1 ноября покидает пост главы Самары и переходит на должность регионального министра труда и занятости населения, которую он занимал ранее.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #самара
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