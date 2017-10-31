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Общество
Пенсионерам и ветеранам в Самарской области вернули социальные выплаты
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    Пенсионерам и ветеранам в Самарской области вернули социальные выплаты

    15:08  31 Октября 2017
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    Пенсионерам и ветеранам в Самарской области вернули социальные выплаты

    Самара, 31 октября. Самарские власти назначили социальные выплаты ветеранам и пенсионерам с начала ноября.

    Ежемесячные социальные выплаты будут осуществляться работающим ветеранам Великой Отечественной войны, лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, ветеранам труда Самарской области с 1 ноября. Стоит отметить, что они должны получать пенсию не больше 13,5 тысяч рублей. Врио губернатора региона Дмитрий Азаров подчеркивает:

    «Будет правильно заново выстроить всю систему мер социальной поддержки на территории Самарской области. Для того, чтобы поддержка дошла до тех людей и кто ее достоин и кто, в первую очередь, в ней нуждается. При этом мы понимаем, что люди ждать не могут, и нужны решения, которые позволят уже сейчас нам устранить фактор несправедливости».

    Автор: Ксения Пудовкина
    #самара #выплаты
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