Пенсионерам и ветеранам в Самарской области вернули социальные выплаты

Самара, 31 октября. Самарские власти назначили социальные выплаты ветеранам и пенсионерам с начала ноября.

Ежемесячные социальные выплаты будут осуществляться работающим ветеранам Великой Отечественной войны, лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, ветеранам труда Самарской области с 1 ноября. Стоит отметить, что они должны получать пенсию не больше 13,5 тысяч рублей. Врио губернатора региона Дмитрий Азаров подчеркивает:

«Будет правильно заново выстроить всю систему мер социальной поддержки на территории Самарской области. Для того, чтобы поддержка дошла до тех людей и кто ее достоин и кто, в первую очередь, в ней нуждается. При этом мы понимаем, что люди ждать не могут, и нужны решения, которые позволят уже сейчас нам устранить фактор несправедливости».