Крупный пожар на складе с автозапчастями в Самаре тушили 64 человека

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Самара, 31 октября. Склад с автозапчастями загорелся сегодня рано утром в районе Самары.

Происшествие случилось сегодня, 31 октября, рано утром в Промышленном районе Самары. Сообщение о пожаре на складе с автозапчастями поступило на пульт дежурной части пожарно-спасательной службы около шести утра. Территория в Совхозном проезде, охваченная пламенем, составила около 250 квадратных метров.

На место пожара незамедлительно выехали 64 сотрудника пожарной службы и 17 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области. Возгорание удалось локализовать около семи часов утра, пожар полностью был ликвидирован спустя полчаса, около половины восьмого утра. В настоящее время устанавливаются причины возгорания, также оценивается ущерб, причиненный пламенем.