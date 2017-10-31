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Легковушка протаранила «скорую» с умирающим пациентом в Самаре
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    Легковушка протаранила «скорую» с умирающим пациентом в Самаре

    6:47  31 Октября 2017
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    Легковушка протаранила «скорую» с умирающим пациентом в Самаре

    Самара, 31 октября. Легковушка протаранила везший пациента в тяжелом состоянии автомобиль скорой помощи в Самаре. Об этом сообщает «63.ru».

    Авария произошла накануне вечером в 22.10 на пересечении улиц Краснодонской и Победы. В карету скорой помощи врезался легковой автомобиль. От удара микроавтобус перевернулся.

    По данным издания, в момент аварии «скорая помощь» двигалась с включенными проблесковыми маячками. В машине находился пациент в тяжелом состоянии.

    Напомним, ранее Газета.ru сообщила о ДТП со смертельным исходом в Ростовской области. На трассе Котельниково-Песчанокопское автомобиль легковой выехал с дороги и врезался в дерево. В ДТП погиб пассажир иномарки, водитель с травмами доставлен в больницу.

    Автор: Виталий Малясев
    #дтп #самара #скорая помощь
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