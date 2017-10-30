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Происшествия
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Общество
Между Самарой и Китаем появится прямое железнодорожное сообщение
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    Между Самарой и Китаем появится прямое железнодорожное сообщение

    18:37  30 Октября 2017
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    Между Самарой и Китаем появится прямое железнодорожное сообщение

    Самара, 30 октября. Прямое железнодорожное сообщение с Китаем планируется организовать в Самаре, поезда будут доставлять сельскохозяйственную продукцию, которая производится как на территории Самарской области, так и в других регионах ПФО.

    В рамках международного проекта «Один пояс — один путь» было принято решение о создании прямого сообщения между Самарой и Китаем. В настоящее время специалисты готовят к запуску первый тестовый поезд в Китай. Министр экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александр Кобенко подчеркнул, что на первых этапах в Китай будут доставлять сельскохозяйственную продукцию, произведенную в Самарской области. Он отметил:

    «Речь идет о муке, подсолнечном и соевом масле, меде, хлопьях, кукурузе, кондитерской продукции и соках. В дальнейшем ассортимент продукции будут расширять».

    Автор: Ксения Пудовкина
    #самара
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