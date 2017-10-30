Между Самарой и Китаем появится прямое железнодорожное сообщение

В Избранное

Самара, 30 октября. Прямое железнодорожное сообщение с Китаем планируется организовать в Самаре, поезда будут доставлять сельскохозяйственную продукцию, которая производится как на территории Самарской области , так и в других регионах ПФО.

В рамках международного проекта «Один пояс — один путь» было принято решение о создании прямого сообщения между Самарой и Китаем. В настоящее время специалисты готовят к запуску первый тестовый поезд в Китай. Министр экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александр Кобенко подчеркнул, что на первых этапах в Китай будут доставлять сельскохозяйственную продукцию, произведенную в Самарской области. Он отметил: