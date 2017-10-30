Жители Куйбышевского района в Самаре остались без воды из-за аварии

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Самара, 30 октября. Жители Куйбышевского района остались без холодного водоснабжения из-за коммунальной аварии.

Как сообщает Главное управление МЧС России по Самарской области, авария зафиксирована сегодня, 30 октября, около десяти часов утра в Куйбышевском районе Самары на улице Вологодская, на водопроводе холодного водоснабжения образовалась утечка диаметром 500 миллиметров.

Водоснабжение во время проведения ремонтных работ были приостановлено в 78 многоквартирных и 255 частных жилых домах. Сотрудники ГУ МЧС России по Самарской области совместно с сотрудниками регионального министерства энергетики и ЖКХ приступили к ремонтным работам около одиннадцати часов утра. Планируется окончить ремонтные работы к шести часам вечера.