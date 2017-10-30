Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Экс-главу штаба Трампа назвали украинским агентом и обвинили в отмывании денег
Общество
Жители Куйбышевского района в Самаре остались без воды из-за аварии
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Жители Куйбышевского района в Самаре остались без воды из-за аварии

    17:05  30 Октября 2017
    59

    Жители Куйбышевского района в Самаре остались без воды из-за аварии

    Самара, 30 октября. Жители Куйбышевского района остались без холодного водоснабжения из-за коммунальной аварии.

    Как сообщает Главное управление МЧС России по Самарской области, авария зафиксирована сегодня, 30 октября, около десяти часов утра в Куйбышевском районе Самары на улице Вологодская, на водопроводе холодного водоснабжения образовалась утечка диаметром 500 миллиметров.

    Водоснабжение во время проведения ремонтных работ были приостановлено в 78 многоквартирных и 255 частных жилых домах. Сотрудники ГУ МЧС России по Самарской области совместно с сотрудниками регионального министерства энергетики и ЖКХ приступили к ремонтным работам около одиннадцати часов утра. Планируется окончить ремонтные работы к шести часам вечера.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #авария #самара
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Соловьев назвал «дурным анекдотом» желание Гордон идти в президенты России

        Соловьев назвал «дурным анекдотом» желание Гордон идти в президенты России

        16:28   30 Октября 2017
        2750
        Жена задержанного по запросу США программиста Лисова просит Лаврова о помощи

        Жена задержанного по запросу США программиста Лисова просит Лаврова о помощи

        12:25   30 Октября 2017
        319
        Самая крайняя мера: как испанские СМИ реагируют на независимость Каталонии

        Самая крайняя мера: как испанские СМИ реагируют на независимость Каталонии

        9:58   30 Октября 2017
        1060
        МО не подтвердило информацию СМИ о сокращении числа военных РФ в Сирии

        МО не подтвердило информацию СМИ о сокращении числа военных РФ в Сирии

        7:14   30 Октября 2017
        360