Стало известно, какие улицы перекроют в День народного единства в Самаре

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Самара, 30 октября. Движение транспорта ограничат в Самаре в связи с проведением торжественных мероприятий, посвященных Дню народного единства.

По информации ОГИБДД Управления МВД России Самары, в период с десяти утра до десяти вечера 4 ноября в целях безопасности дорожного движения в связи с проведением праздника, будет ограничено движение по ряду улиц города.

Ограничения коснуться участков дорог: по улице Чапаевской от улицы Красноармейской до улицы Вилоновской; по улице Шостаковича от улицы Фрунзе до улицы Чапаевской; на площади имени В.В. Куйбышева. Кроме этого, на данных участках стоянка и парковка будут запрещены в период с шести вечера 3 ноября до десяти часов вечера 4 ноября.

Маршрут движения общественного транспорта временно претерпит изменения: автобусы маршрутов № 24 и №92 проследуют в объезд по улицам Полевой, Галактионовской, Красноармейской, Куйбышева и далее по своим маршрутам, а автобус маршрута № 297 проследует в объезд по улицам Самарской, Красноармейской, Куйбышева и далее по своему маршруту.