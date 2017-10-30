Иномарка протаранила пассажирские автобусы в Самаре

В Избранное

Самара, 30 октября. Дорожно-транспортное происшествие с участием легковушки и пассажирского автобуса случилось накануне вечером в Самаре.

По сообщению очевидцев в социальных сетях, происшествие случилось в воскресенье, 29 октября, в половине девятого вечера на улице XXII Партсъезда. Легковой автомобиль Chevrolet Lanos, водитель которого пока по неустановленным причинам не справился с управлением, протаранил пассажирский автобус, который стоял на обочине проезжей части. От сильного удара легковушка развернулась и багажником влетела в маршрутный микроавтобус Peugeot.

Очевидцы аварии сообщают, что иномарка двигалась на большой скорости, из-за чего водитель не смог сманеврировать. На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции, информации о пострадавших на данный момент не поступало.