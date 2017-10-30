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Иномарка протаранила пассажирские автобусы в Самаре
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    Иномарка протаранила пассажирские автобусы в Самаре

    11:29  30 Октября 2017  /обновлено: 11:29  30 Октября 2017
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    Иномарка протаранила пассажирские автобусы в Самаре

    Самара, 30 октября. Дорожно-транспортное происшествие с участием легковушки и пассажирского автобуса случилось накануне вечером в Самаре.

    По сообщению очевидцев в социальных сетях, происшествие случилось в воскресенье, 29 октября, в половине девятого вечера на улице XXII Партсъезда. Легковой автомобиль Chevrolet Lanos, водитель которого пока по неустановленным причинам не справился с управлением, протаранил пассажирский автобус, который стоял на обочине проезжей части. От сильного удара легковушка развернулась и багажником влетела в маршрутный микроавтобус Peugeot.

    Очевидцы аварии сообщают, что иномарка двигалась на большой скорости, из-за чего водитель не смог сманеврировать. На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции, информации о пострадавших на данный момент не поступало.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #дтп #самара
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