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Перебегавшая дорогу школьница попала под колеса иномарки в Самаре
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    Перебегавшая дорогу школьница попала под колеса иномарки в Самаре

    10:59  30 Октября 2017
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    Перебегавшая дорогу школьница попала под колеса иномарки в Самаре

    Самара, 30 октября. Иномарка сбила школьницу, перебегавшую дорогу в неположенном месте, вчера в Самаре.

    Дорожно-транспортное происшествие случилось в воскресенье, 29 октября, на улице Мориса Тореза. Легковой автомобиль марки Hyundai Getz, за рулем которой находился 27-летний водитель, сбил 14-летнюю девочку, переходившую дорогу в неположенном месте, игнорируя правила дорожного движения, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

    Пострадавшая девочка получила травмы различной степени тяжести, и была незамедлительно доставлена в медицинское учреждение, где медики диагностировали открытую черепно-мозговую травму. В настоящее время сотрудники охраны правопорядка проводят проверку по факту ДТП, выясняют все обстоятельства происшествия.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #дтп #самара
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