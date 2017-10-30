Перебегавшая дорогу школьница попала под колеса иномарки в Самаре

В Избранное

Самара, 30 октября. Иномарка сбила школьницу, перебегавшую дорогу в неположенном месте, вчера в Самаре.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в воскресенье, 29 октября, на улице Мориса Тореза. Легковой автомобиль марки Hyundai Getz, за рулем которой находился 27-летний водитель, сбил 14-летнюю девочку, переходившую дорогу в неположенном месте, игнорируя правила дорожного движения, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Пострадавшая девочка получила травмы различной степени тяжести, и была незамедлительно доставлена в медицинское учреждение, где медики диагностировали открытую черепно-мозговую травму. В настоящее время сотрудники охраны правопорядка проводят проверку по факту ДТП, выясняют все обстоятельства происшествия.