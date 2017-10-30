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Легковушка «оседлала» отбойник на трассе Сызрань — Ульяновск
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    Легковушка «оседлала» отбойник на трассе Сызрань — Ульяновск

    10:48  30 Октября 2017
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    Легковушка «оседлала» отбойник на трассе Сызрань — Ульяновск

    Сызрань, 30 октября. Необычное дорожно-транспортное происшествие зафиксировано сегодня утром на трассе Сызрань — Ульяновск.

    По информации от очевидцев происшествия в социальных сетях, отечественный автомобиль марки ВАЗ-2115,за рулем которого находился водитель, не справившийся по неизвестным на данный момент причинам с управлением, заехал на дорожное ограждение. Инцидент произошел в понедельник, 30 октября, в утреннее время суток на трассе Сызрань — Ульяновск.

    Фотографии необычного ДТП выложили в одну из социальных сетей очевидцы. В настоящий момент нет подробной информации о том, как отечественная легковушка, залетела на отбойник. Очевидцы отмечают, что видимых повреждений на транспортном средстве практически нет. По всей видимости, водитель заехал таким образом на разделительное ограждение.

    Автор: Ксения Пудовкина
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