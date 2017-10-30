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Сызрань, 30 октября. Необычное дорожно-транспортное происшествие зафиксировано сегодня утром на трассе Сызрань — Ульяновск.

По информации от очевидцев происшествия в социальных сетях, отечественный автомобиль марки ВАЗ-2115,за рулем которого находился водитель, не справившийся по неизвестным на данный момент причинам с управлением, заехал на дорожное ограждение. Инцидент произошел в понедельник, 30 октября, в утреннее время суток на трассе Сызрань — Ульяновск.

Фотографии необычного ДТП выложили в одну из социальных сетей очевидцы. В настоящий момент нет подробной информации о том, как отечественная легковушка, залетела на отбойник. Очевидцы отмечают, что видимых повреждений на транспортном средстве практически нет. По всей видимости, водитель заехал таким образом на разделительное ограждение.