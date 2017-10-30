Иномарка врезалась в крыльцо ресторана в Самаре

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Самара, 30 октября. Водитель автомобиля Skoda врезался в крыльцо ресторана на Волжском проспекте в Самаре. Дорожно-транспортное происшествие произошло около 16.00 в воскресенье, 29 октября.

Водитель иномарки пострадал в результате аварии, его в тяжелом состоянии доставили в медицинское учреждение. Как сообщает «63.ru», водитель не справился с управлением и врезался в крыльцо. Очевидцы сообщают, что автомобиль на скользком асфальте вылетел с дороги, Skoda сломала ограждение и застряла у входа в ресторан. У автомобиля разбиты передняя и задняя части машины, задняя дверь и разбиты стекла. На данный момент устанавливается причина дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, что вечером в четверг, 26 октября, в Самаре произошло ДТП, где пострадали мужчина и ребенок.