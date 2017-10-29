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Мужчина выхватил у 89-летней женщины сумку с телефоном в Самаре
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    Мужчина выхватил у 89-летней женщины сумку с телефоном в Самаре

    19:00  29 Октября 2017
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    Мужчина выхватил у 89-летней женщины сумку с телефоном в Самаре

    Самара, 29 октября. Мужчина ограбил пожилую женщину в Советском районе Самары. Пенсионерка сразу же обратилась в полицию.

    Как сообщает, пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, женщину 1928 года рождения обокрали в считанные минуты, похититель вырвал из рук пенсионерки сумку, в которой находился мобильный телефон. Пожилая женщина обратилась в полицию и указала приметы нападавшего.

    Сотрудники полиции на месте преступления обнаружили сумку, которую похититель выбросил, однако телефона там не оказалось. В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции получили сведения о возможной причастности молодого человека к преступлению. Оперативники установили местонахождения нападавшего и задержали его. Возбуждено уголовное дело по статье «грабеж».

    Автор: Дарья Смолина
    #самара #грабеж
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