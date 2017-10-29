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Самарские «Крылья Советов» выиграли у «Олимпийца»
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    Самарские «Крылья Советов» выиграли у «Олимпийца»

    18:40  29 Октября 2017
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    Самарские «Крылья Советов» выиграли у «Олимпийца»

    Самара, 29 октября. Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» обыграл «Олимпиец» со счетом 1:0.

    «Крылья Советов» выиграли на домашнем поле в рамках 20 тура ФНЛ. На 88 минуте встречи гол забил Дмитрий Ятченко. Самарцы прервали серию из трех матчей без побед. Напомним, что «Факелу» самарцы проиграли со счетом 1:0, ничья 1:1 была с футбольным клубом «Ротор-Волгоград» и поражение с минимальным счетом от «Кубани».

    На данный момент, «Крылья Советов» занимают второе место, они отстают от лидеров турнирной таблицы – «Енисея» — на семь очков. Следующий матч состоится с футбольным клубом «Авангард К» 4 ноября. В третьем туре ФНЛ подопечные Андрея Тихонова выиграли у «Авангарда К» со счетом 1:0.

    Автор: Дарья Смолина
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