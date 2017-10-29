Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Пропавший при загадочных обстоятельствах пермяк сам вернулся домой
Общество
Госпиталь «Мать и дитя» планируют открыть в Самаре в 2018 году
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Госпиталь «Мать и дитя» планируют открыть в Самаре в 2018 году

    10:51  29 Октября 2017
    73

    Госпиталь «Мать и дитя» планируют открыть в Самаре в 2018 году

    Самара, 29 октября. Самарский клинический госпиталь «Мать и дитя» планируют открыть в первом квартале 2018 года.

    Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров посетил объект 28 октября. Он сообщил, что отставания от плана нет, и работы будут закончены в намеченное время.

    Строительство объекта началось в 2016 году. Планируют до конца этого года завершить внутреннюю и внешнюю отделку, проложить коммуникации и начать завозить оборудование.

    Как сообщает «CityTraffic.ru», общая площадь здания составляет 16 тыс. кв. метров. Отмечается, что в госпитале будут работать акушерское отделение с родильным домом, лаборатории, где можно будет сдать разные анализы, а также отделение экстракорпорального оплодотворения.

    Автор: Дарья Смолина
    #самара #госпиталь #мать и дитя
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин поздравил работников городского транспорта с профессиональным праздником

        Путин поздравил работников городского транспорта с профессиональным праздником

        10:29   29 Октября 2017
        155
        Радикалы начали блокаду фабрики Roshen в Виннице

        Радикалы начали блокаду фабрики Roshen в Виннице

        3:21   29 Октября 2017
        696
        Бортник: Акция Саакашвили не нужна России – это проект США

        Бортник: Акция Саакашвили не нужна России – это проект США

        17:41   28 Октября 2017
        3107
        Госдума поддержала увеличение пенсий российским пенсионерам до 15,5 тысяч рублей

        Госдума поддержала увеличение пенсий российским пенсионерам до 15,5 тысяч рублей

        16:38   28 Октября 2017
        20627