Госпиталь «Мать и дитя» планируют открыть в Самаре в 2018 году

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Самара, 29 октября. Самарский клинический госпиталь «Мать и дитя» планируют открыть в первом квартале 2018 года.

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров посетил объект 28 октября. Он сообщил, что отставания от плана нет, и работы будут закончены в намеченное время.

Строительство объекта началось в 2016 году. Планируют до конца этого года завершить внутреннюю и внешнюю отделку, проложить коммуникации и начать завозить оборудование.

Как сообщает «CityTraffic.ru», общая площадь здания составляет 16 тыс. кв. метров. Отмечается, что в госпитале будут работать акушерское отделение с родильным домом, лаборатории, где можно будет сдать разные анализы, а также отделение экстракорпорального оплодотворения.