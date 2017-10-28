Самарская ракета-носитель «Союз-2.1б» доставлена на космодром Восточный

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Самара, 28 октября. Состав с блоками самарской ракеты-носителя «Союз-2.1б» прибыл на космодром Восточный, который расположен в Амурской области, 28 октября.

Состав выехал из Самары в ночь с шестого на седьмое октября. На данный момент контейнеры с блоками ракеты-носителя находятся в тепловом тамбуре для того, чтобы произвести очистку. Далее после того, как контейнеры будут разгружены, блоки ракеты-носителя будут отправлены в монтажно-испытательный корпус.

«Ракета-носитель «Союз-2.1б» предназначена для запуска и вывода на орбиту при помощи разгонного блока «Фрегат» российского спутника дистанционного зондирования Земли «Метеор-М» №2–1», — сообщает пресс-служба корпорации Роскосмос.

Как сообщает пресс-служба корпорации Роскосмос, ракета-носитель «Союз-2.1б» будет стартовать впервые с космодрома Восточный. Отмечается, что «Союз-2.1а» осуществил первый запуск с Восточного в апреле прошлого года.