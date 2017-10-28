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Общество
Интеллектуальная система безопасности появится в Самаре к ЧМ-2018
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    Интеллектуальная система безопасности появится в Самаре к ЧМ-2018

    17:42  28 Октября 2017
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    Интеллектуальная система безопасности появится в Самаре к ЧМ-2018

    Самара, 28 октября. К ЧМ-2018 планируют создать интеллектуальную систему региональной безопасности, где будет установлено 302 камеры видеонаблюдения, а также 52 пункта экстренной связи. На заседании регионального межведомственного оперативного штаба по обеспечению безопасности в период проведения ЧМ-2018 в Самаре обсуждали способы реализации безопасности в городе.

    Как сообщает пресс-служба правительства Самарской области, безопасности уделяется огромное внимание. В рамках проекта «Безопасный город», который функционирует в Самаре, было установлено уже 182 камеры видеонаблюдения в местах, где массовое скопление людей. Кроме этого создается региональный центр оперативного управления по обеспечению безопасности и правопорядка, который будет находиться недалеко от стадиона «Самара Арена». На данный момент идет строительство, готовность объекта составляет 70%.

    Автор: Дарья Смолина
    #безопасность #самара #чм-2018
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