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Происшествия
Молодая девушка погибла в ДТП под Тольятти
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    Молодая девушка погибла в ДТП под Тольятти

    12:15  28 Октября 2017
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    Молодая девушка погибла в ДТП недалеко от Тольятти

    Самара, 28 октября. Дорожно-транспортное происшествие, в котором погибла 21-летняя девушка, произошло в Самарской области вечером 27 октября.

    По версии полиции, водитель Daewoo Matiz ехала со стороны Тольятти в направлении поселка Луначарский. Девушка выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем Chevrolet Niva.

    От полученных травм водитель Daewoo Matiz скончалась на месте аварии. Сообщается, что пассажир, находившийся в Daewoo Matiz, был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

    Как сообщает ГУ МВД России по Самарской области, мужчина в результате ДТП на путепроводе «Смышляевский» в Самаре получил травмы различной степени тяжести, его доставили в больницу, и он скончался. Авария произошла утром 27 октября.

    Автор: Дарья Смолина
    #дтп #авария #тольятти #самарская область
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