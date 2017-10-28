Молодая девушка погибла в ДТП под Тольятти

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Самара, 28 октября. Дорожно-транспортное происшествие, в котором погибла 21-летняя девушка, произошло в Самарской области вечером 27 октября.

По версии полиции, водитель Daewoo Matiz ехала со стороны Тольятти в направлении поселка Луначарский. Девушка выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем Chevrolet Niva.

От полученных травм водитель Daewoo Matiz скончалась на месте аварии. Сообщается, что пассажир, находившийся в Daewoo Matiz, был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Как сообщает ГУ МВД России по Самарской области, мужчина в результате ДТП на путепроводе «Смышляевский» в Самаре получил травмы различной степени тяжести, его доставили в больницу, и он скончался. Авария произошла утром 27 октября.