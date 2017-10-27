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Политика
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Самарца отправили в колонию за пьяную стрельбу из пневматического оружия
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    Самарца отправили в колонию за пьяную стрельбу из пневматического оружия

    17:39  27 Октября 2017
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    Самарца отправили в колонию за пьяную стрельбу из пневматического оружия

    Самара, 27 октября. Житель Самары, стрелявший с балкона из пневматической винтовки, по решению суда отправится в колонию-поселение на восемь месяцев.

    По информации прокуратуры Самарской области, пьяный мужчина достал пневматическую винтовку и произвел несколько выстрелов с балкона своей квартиры в сторону припаркованных автомобилей. Самарец разбил окна жилых домов и пробил стекла машин. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство с применением оружия».

    Во время судебного заседания подсудимый полностью признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде восьми месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #самара
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