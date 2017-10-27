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Общество
Схема движения транспорта изменилась на дорогах в Самаре
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    Схема движения транспорта изменилась на дорогах в Самаре

    16:53  27 Октября 2017
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    Схема движения транспорта изменилась на дорогах в Самаре

    Самара, 27 октября. Работы по организации движения на участке реконструкции Московского шоссе официально завершены в Самаре.

    По информации правительства Самарской области, участок дороги от проспекта Кирова до АЗС № 115 «Роснефть» полностью введен в эксплуатацию. Движение автомобильного транспорта открыто в обе стороны на улицах Ново-Вокзальной и Губанова.

    Кроме этого, изменилось движение на перекрестке Красноглинского шоссе и улицы 4-ый квартал в поселке Мехзавод. Там ввели одностороннее движение по Красноглинскому шоссе. Также ликвидирован пешеходный переход через Московское шоссе на перекрестке с улицей 1-ый квартал со стороны бывшего поста ДПС.

    Напомним, ДТП произошло в Самаре. Автомобиль марки «Лада Гранта», 39-летний водитель которого пока по неустановленным причинам не справился с управлением, выехал на правую обочину и врезался в световую опору. 

    Автор: Ксения Пудовкина
    #самара
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