Схема движения транспорта изменилась на дорогах в Самаре

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Самара, 27 октября. Работы по организации движения на участке реконструкции Московского шоссе официально завершены в Самаре.

По информации правительства Самарской области, участок дороги от проспекта Кирова до АЗС № 115 «Роснефть» полностью введен в эксплуатацию. Движение автомобильного транспорта открыто в обе стороны на улицах Ново-Вокзальной и Губанова.

Кроме этого, изменилось движение на перекрестке Красноглинского шоссе и улицы 4-ый квартал в поселке Мехзавод. Там ввели одностороннее движение по Красноглинскому шоссе. Также ликвидирован пешеходный переход через Московское шоссе на перекрестке с улицей 1-ый квартал со стороны бывшего поста ДПС.

Напомним, ДТП произошло в Самаре. Автомобиль марки «Лада Гранта», 39-летний водитель которого пока по неустановленным причинам не справился с управлением, выехал на правую обочину и врезался в световую опору.