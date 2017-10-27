«Лада» протаранила столб в Самаре, водитель скончался

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Самара, 27 октября. Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня утром в Самаре.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, происшествие случилось в пятницу, 27 октября, в половине восьмого утра. Автомобиль марки «Лада Гранта», 39-летний водитель которого пока по неустановленным причинам не справился с управлением, выехал на правую обочину и врезался в световую опору. Мужчина двигался со стороны улицы Чекистов в направлении посёлка Смышляевка.

Мужчина получил серьезные травмы, он был незамедлительно доставлен в медицинское учреждение. Сотрудники больницы не смогли спасти ему жизнь, мужчина скончался. В настоящее время по факту происшествия проводится проверка, после которой будет принято процессуальное решение.