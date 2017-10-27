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Происшествия
Мужчина и ребенок пострадали в ДТП в Самаре
Происшествия
Мужчина и ребенок пострадали в ДТП в Самаре
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    Мужчина и ребенок пострадали в ДТП в Самаре

    11:16  27 Октября 2017
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    Мужчина и ребенок пострадали в ДТП в Самаре

    Самара, 27 октября. Дорожно-транспортное происшествие с участием двух иномарок произошло накануне вечером в Самаре, есть пострадавшие.

    Как сообщает ГУ МВД России по Самарской области, автомобильная авария случилась в четверг, 26 октября, в половине девятого вечера на пересечении улиц Ново-Садовой и Шверника. По предварительной информации известно, иномарка Opel Corsa не уступила дорогу при повороте налево Volkswagen, после чего произошло столкновение. Водитель Opel и его несовершеннолетняя пассажирка получили травмы и повреждения, сотрудники скорой помощи доставили пострадавших в медицинское учреждение.

    В настоящее время по факту автомобильной аварии проводится проверка, органы охраны правопорядка выясняют обстоятельства и причины ДТП, после проверки будет вынесено процессуальное решение.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #дтп #авария #самара #скорая
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