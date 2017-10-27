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Происшествия
Мужчина и ребенок пострадали в ДТП в Самаре
Происшествия
Двое мужчин ответят перед судом за разбойное нападение на семью в Самаре
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    Двое мужчин ответят перед судом за разбойное нападение на семью в Самаре

    11:05  27 Октября 2017
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    Двое мужчин ответят перед судом за разбойное нападение на семью в Самаре

    Самара, 27 октября. Двое мужчин обвиняются в совершении разбойного нападения на семью, проживавшую в Самаре.

    По информации прокуратуры Промышленного района Самары, инцидент произошел 8 декабря 2016 года около семи часов утра. Двое мужчин в возрасте 43 и 53 лет совершили разбойное нападение на семью, проживающую в квартире на улице Демократической. Злоумышленники заставили хозяина квартиры, его супругу и их маленького ребенка лечь на пол. Мужчины, угрожая семье убийством, похитили деньги и имущество на общую сумму свыше 650 тысяч рублей.

    В настоящее время подозреваемые находятся под стражей, уголовное дело по факту разбойного нападения передано в суд.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #суд #самара
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