Двое мужчин ответят перед судом за разбойное нападение на семью в Самаре

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Самара, 27 октября. Двое мужчин обвиняются в совершении разбойного нападения на семью, проживавшую в Самаре.

По информации прокуратуры Промышленного района Самары, инцидент произошел 8 декабря 2016 года около семи часов утра. Двое мужчин в возрасте 43 и 53 лет совершили разбойное нападение на семью, проживающую в квартире на улице Демократической. Злоумышленники заставили хозяина квартиры, его супругу и их маленького ребенка лечь на пол. Мужчины, угрожая семье убийством, похитили деньги и имущество на общую сумму свыше 650 тысяч рублей.

В настоящее время подозреваемые находятся под стражей, уголовное дело по факту разбойного нападения передано в суд.