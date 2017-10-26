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Жители Тольятти заработали более 21 млн рублей не незаконных банковских операциях
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    Жители Тольятти заработали более 21 млн рублей не незаконных банковских операциях

    18:01  26 Октября 2017
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    Жители Тольятти заработали более 21 млн рублей не незаконных банковских операциях

    Самара, 26 октября. Уголовное дело возбуждено в отношении четверых жителей Самарской области, которые обвиняются в проведении незаконных банковских операций.

    По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, четверо жителей Автограда через банковские операции без регистрации и лицензии получили больше 21 миллиона рублей. Мужчины были задержаны сотрудниками регионального управления экономической безопасности при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии региона.

    В настоящее время возбуждено уголовное дело в отношении мужчин, подозреваемых в незаконных банковских операциях, продолжается поисков сообщников.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #самара
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