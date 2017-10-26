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Открытие Фрунзенского моста в Самаре перенесено на 2020 год
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    Открытие Фрунзенского моста в Самаре перенесено на 2020 год

    15:22  26 Октября 2017
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    Открытие Фрунзенского моста в Самаре перенесено на 2020 год

    Самара, 26 октября. Открытие Фрунзенского моста в Самаре перенесли с 2018 года на 2020 год из-за увлечения расходов на строительство.  

    Строительство Фрунзенского моста буде закончено не раньше 2020 года, заявил врио министра экономического развития, инвестиция и торговли региона Александ Кобенко на заседании правительства Самарской области. Причиной задержи ввода в эксплуатацию объекта является увеличение его стоимости. Министр транспорта России Максим Соколов подчеркнул, что на строительство моста выделено еще 400 миллионов рублей, и объект планировалось сдать в срок.

    Фрунзенский мост позволит разгрузить южный выезд из города и обеспечит развитие левобережья и Куйбышевского района Самары.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #самара #мост
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