Открытие Фрунзенского моста в Самаре перенесено на 2020 год

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Самара, 26 октября. Открытие Фрунзенского моста в Самаре перенесли с 2018 года на 2020 год из-за увлечения расходов на строительство.

Строительство Фрунзенского моста буде закончено не раньше 2020 года, заявил врио министра экономического развития, инвестиция и торговли региона Александ Кобенко на заседании правительства Самарской области. Причиной задержи ввода в эксплуатацию объекта является увеличение его стоимости. Министр транспорта России Максим Соколов подчеркнул, что на строительство моста выделено еще 400 миллионов рублей, и объект планировалось сдать в срок.

Фрунзенский мост позволит разгрузить южный выезд из города и обеспечит развитие левобережья и Куйбышевского района Самары.