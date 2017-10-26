Крупный пожар в частном секторе в Самаре тушили 85 человек

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Самара, 26 октября. Пожар на территории частных домов в Самаре произошел накануне, пламя охватило территорию около 250 квадратных метров.

По информации главного управления МЧС России по Самарской области, пожар произошел в среду, 25 октября, около пяти часов вечера в Ленинском районе. Известно, что возгорание произошло на территории частных домов, площадью около 250 квадратных метров, информирует ГУ МЧС по Самарской области.

Сотрудники пожарно-спасательного отряда незамедлительно выехали после сообщения о пожаре в количестве 85 человек личного состава и 17 единиц техники. Пожарные быстро ликвидировали возгорание, в 18.04 часов вечера пламя было полностью потушено. В настоящее время причина возгорания устанавливается.