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Мэр Самары ушел в отставку
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    Мэр Самары ушел в отставку

    12:10  26 Октября 2017
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    Мэр Самары ушел в отставку

    Самара, 26 октября. Мэр Самары Олег Фурсов ушел в отставку, заявил исполняющий обязанности губернатора Самарской области Дмитрий Азаров во время заседания регионального правительства.

    Азаров заявил, что ситуация на рынке труда в регионе остается сложной. По его мнению, власти Самарской области должны усилить это направление.

    «Олег Фурсов принял мое предложение и возглавит эту работу в правительстве Самарской области, — констатировал губернатор. — Он приступит к этой работе с 1 ноября».

    Временно исполняющим обязанности мэра Самары назначен Владимир Василенко.

    Мэр Самары ушел в отставку

    Ранее прокуратуры Самары внесла представление об отстранении от должности руководителя города Фурсова.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #отставка #азаров #самара #мэр #фурсов
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