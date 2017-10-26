Мэр Самары ушел в отставку

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Самара, 26 октября. Мэр Самары Олег Фурсов ушел в отставку, заявил исполняющий обязанности губернатора Самарской области Дмитрий Азаров во время заседания регионального правительства.

Азаров заявил, что ситуация на рынке труда в регионе остается сложной. По его мнению, власти Самарской области должны усилить это направление.

«Олег Фурсов принял мое предложение и возглавит эту работу в правительстве Самарской области, — констатировал губернатор. — Он приступит к этой работе с 1 ноября».

Временно исполняющим обязанности мэра Самары назначен Владимир Василенко.

Ранее прокуратуры Самары внесла представление об отстранении от должности руководителя города Фурсова.