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Новости Сирии
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Общество
Прокуратура потребовала отстранить от должности мэра Самары
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    Прокуратура потребовала отстранить от должности мэра Самары

    11:37  26 Октября 2017
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    Прокуратура потребовала отстранить от должности мэра Самары

    Самара, 26 октября. Прокуратуры Самары внесла представление об отстранении от должности руководителя города Олега Фурсова, заявил исполняющий обязанности прокурора Самары Александр Кузнецов.

    Кузнецов внес в самарскую думу представление об отстранении мэра. Информацию об этом подтвердил официальный представитель прокуратуры Самарской области. Основания этого требования в настоящее время не известны.

    Как сообщили в областной прокуратуре, Фурсов продолжает работу на своем посту в обычном режиме. Для рассмотрения документа прокуратуры у городской думы есть один месяц, передает «Аргументы и факты».

    Автор: Катерина Тимошенская
    #самара #прокуратура #мэр #глава города
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