Прокуратура потребовала отстранить от должности мэра Самары

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Самара, 26 октября. Прокуратуры Самары внесла представление об отстранении от должности руководителя города Олега Фурсова, заявил исполняющий обязанности прокурора Самары Александр Кузнецов.

Кузнецов внес в самарскую думу представление об отстранении мэра. Информацию об этом подтвердил официальный представитель прокуратуры Самарской области. Основания этого требования в настоящее время не известны.

Как сообщили в областной прокуратуре, Фурсов продолжает работу на своем посту в обычном режиме. Для рассмотрения документа прокуратуры у городской думы есть один месяц, передает «Аргументы и факты».