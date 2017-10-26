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Происшествия
Три пассажира получили смертельные травмы в ДТП под Самарой
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    Три пассажира получили смертельные травмы в ДТП под Самарой

    9:49  26 Октября 2017
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    Три пассажира получили смертельные травмы в ДТП под Самарой

    Самара, 26 октября. Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня утром в Самарской области, три человека погибли.

    По информации пресс-службы ГУ МВД по Самарской области, автомобильная авария произошла в четверг, 26 октября, около семи часов утра в Кинель-Черкасском районе на 98 километре автодороги «Самара — Бугуруслан». Отечественный автомобиль марки ВАЗ, водитель которого пока по неустановленным причинам не справился с управлением транспортным средством, выехал на встречную полосу движения, где произошло столкновение с иномаркой Nissan.

    Пассажиры отечественного автомобиля, две женщины и мужчина, от полученных травм скончались на месте до приезда сотрудников скорой помощи. Серьезные повреждения получили оба водителя и пассажир иномарки. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по факту ДТП, выясняют обстоятельства и причины смертельной аварии.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #дтп #авария #самара
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