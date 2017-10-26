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Три человека погибли при лобовом столкновении легковушек в Самарской области
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    Три человека погибли при лобовом столкновении легковушек в Самарской области

    9:06  26 Октября 2017
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    Три человека погибли при лобовом столкновении легковушек в Самарской области

    Самара, 26 октября. Страшное дорожно-транспортное происшествие случилось в Самарской области: в результате лобового столкновения двух автомобилей погибли три человека. Как сообщили в областном ГУ МВД, авария произошла сегодня утром в на 98 км автодороги «Самара-Бугуруслан» в Кинель-Черкасском районе.

    Согласно приведенным данным, водитель ВАЗ 211 выехал на встречную полосу, после чего допустил столкновение с автомобилем Nissan. От сильного удара смертельные травмы получили мужчина и две женщины, которые находились на пассажирских местах отечественного авто. Телесные повреждения получили водители машин и пассажир иномарки.

    В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП.

    Как сообщало агентство URA.RU, в Екатеринбурге водитель Infiniti уронил светофор и остановил трамваи.

    Автор: Тимур Румянцев
    #дтп #самарская область
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