Самарский «Парк дружбы народов» станет достопримечательностью для гостей ЧМ-2018

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Самара, 25 октября. «Парк дружбы народов», который находится в микрорайоне Волгарь Куйбышевского района Самары, будет достроен к ЧМ-2018. Его хотят сделать одной из достопримечательностей для гостей чемпионата.

Парк представляет собой архитектурный ансамбль из 22 подворий, которые рассказывают о культуре этносов, проживающих в Самарской области. Каждое подворье занимает площадь — пять метров. Планируется создать интерактивную этнографическую комнату, национальную библиотеку и ремесленную мастерскую. Все, что может отражать культуру и быт этноса, будет представлено в парке.

В парке будет построен «Дом национальностей», который включает в себя концертный зал, помещение для общественных молодежных организаций.

Как сообщает пресс-служба правительства Самарской области, в центре комплекса будет создана площадка для проведения национальных праздников, в которых смогут участвовать 10-15 тыс. человек.