Жители Самары остались без отопления из-за аварии

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Самара, 25 октября. В Железнодорожном районе Самары произошла авария на теплотрассе. Более трех тысяч жителей города остались без отопления из-за аварии.

Как сообщает ГУ МЧС России по Самарской области, под ограничение теплоснабжения попали 29 жилых домов, четыре поликлиники, детский сад, школа и колледж. Сообщение об утечку на трубопроводе теплоснабжения диаметром 400 мм поступило в 12.15 25 октября.

На данный момент работают специалисты ремонтно-восстановительной бригады «ПТС». Они проводят земляные работы, планируют заменить трубу длинной три с половиной метра. Задействовано девять единиц техники и 12 специалистов.

Отмечается, что работы будут выполняться до 19.00 по самарскому времени 25 октября.