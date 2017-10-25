Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Многодетных петербуржцев освободят от транспортного налога за счет богатых
Общество
Самарские гостиницы прошли классификацию и смогут принимать гостей ЧМ-2018
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Самарские гостиницы прошли классификацию и смогут принимать гостей ЧМ-2018

    13:39  25 Октября 2017
    49

    Самарские гостиницы прошли классификацию и смогут принимать гостей ЧМ-2018

    Самара, 25 октября. Классификация отелей в Самарской области завершена, свидетельства получили 337 гостиниц. Эти отели готовы принимать гостей чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

    На сегодняшний день в городе работают отели различных категорий звездности, есть отели известных мировых брендов: Hilton Worldwide, InterContinental Hotels Group, Marriott International и Accor Hotels.

    Кроме это на данный момент в Самаре строится еще одна гостиница. Готовность пятизвездочного отеля корейского холдинга Lotte Group составляет 85%. Сообщается, что ввод в эксплуатацию намечен на март следующего года. В гостинице будет 195 номеров разной классификации. На каждом этаже отеля предусмотрены номера для людей с ограниченными возможностями.

    Автор: Дарья Смолина
    #самара #чм-2018
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        МИД РФ заявил о готовности зеркально ответить на провокации США с дипобъектами

        МИД РФ заявил о готовности зеркально ответить на провокации США с дипобъектами

        12:07   25 Октября 2017
        259
        Росгвардия создаст морскую бригаду для охраны Крымского моста и Керченского пролива

        Росгвардия создаст морскую бригаду для охраны Крымского моста и Керченского пролива

        11:52   25 Октября 2017
        186
        Куба ответила на обвинения в «акустических атаках» на дипломатов США

        Куба ответила на обвинения в «акустических атаках» на дипломатов США

        10:35   25 Октября 2017
        149
        Саакашвили объявился на Майдане, но разместился не в палатке, а в гостинице

        Саакашвили объявился на Майдане, но разместился не в палатке, а в гостинице

        10:15   25 Октября 2017
        384