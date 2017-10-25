Самарские гостиницы прошли классификацию и смогут принимать гостей ЧМ-2018

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Самара, 25 октября. Классификация отелей в Самарской области завершена, свидетельства получили 337 гостиниц. Эти отели готовы принимать гостей чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

На сегодняшний день в городе работают отели различных категорий звездности, есть отели известных мировых брендов: Hilton Worldwide, InterContinental Hotels Group, Marriott International и Accor Hotels.

Кроме это на данный момент в Самаре строится еще одна гостиница. Готовность пятизвездочного отеля корейского холдинга Lotte Group составляет 85%. Сообщается, что ввод в эксплуатацию намечен на март следующего года. В гостинице будет 195 номеров разной классификации. На каждом этаже отеля предусмотрены номера для людей с ограниченными возможностями.