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Молодая девушка обворовала бабушку в Самаре
Происшествия
Молодая девушка обворовала бабушку в Самаре
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    Молодая девушка обворовала бабушку в Самаре

    10:46  25 Октября 2017
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    Внучка обворовала свою бабушку в Самаре

    Самара, 25 октября. Молодая девушка украла деньги и украшения у своей 73-летней бабушки. Кража произошла в самарской квартире. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

    Женщина обратилась в полицию и сообщила, что у нее из квартиры пропали деньги и золотые украшение. Сотрудники полиции выяснили, что между моментом кражи и тем, как женщина узнала о пропаже, прошло три часа. В ходе осмотра сотрудники не нашли следов взлома квартиры.

    Стали отрабатывать различные версии. Полицейские пришли к выводу, что украсть деньги и украшения могла внучка женщины, которая знала, где хранятся вещи. Сотрудники провели оперативные мероприятия, и их версия подтвердилась. Выяснилось, что деньги внучка потратила, местонахождение украшений пока неизвестно.

    Автор: Дарья Смолина
    #кража #самара
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