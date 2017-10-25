Молодая девушка обворовала бабушку в Самаре

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Самара, 25 октября. Молодая девушка украла деньги и украшения у своей 73-летней бабушки. Кража произошла в самарской квартире. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Женщина обратилась в полицию и сообщила, что у нее из квартиры пропали деньги и золотые украшение. Сотрудники полиции выяснили, что между моментом кражи и тем, как женщина узнала о пропаже, прошло три часа. В ходе осмотра сотрудники не нашли следов взлома квартиры.

Стали отрабатывать различные версии. Полицейские пришли к выводу, что украсть деньги и украшения могла внучка женщины, которая знала, где хранятся вещи. Сотрудники провели оперативные мероприятия, и их версия подтвердилась. Выяснилось, что деньги внучка потратила, местонахождение украшений пока неизвестно.