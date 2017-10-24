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Новый детский сад на 350 мест открылся в самарском «Кошелев-Парке»
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    Новый детский сад на 350 мест открылся в самарском «Кошелев-Парке»

    22:57  24 Октября 2017
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    Новый детский сад на 350 мест открылся в самарском «Кошелев-Парке»

    Самара, 24 октября. Детский сад «Янтарник», рассчитанный на 350 мест, открылся в микрорайоне Кошелев-парк Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

    Заведующая детским садом Светлана Еськова отмечает, что учреждение не имеет аналогов в области. В садике создано шесть ясельных групп(дети до 3 лет) и 12 групп для детей от трех до семи лет.

    Детский сад оснащен инновационными технологиями: сенсорное оборудование в кабинете психолога, детские тренажеры в спортивном зале, оборудование в медпункте. Во дворе детсада установлены беседки, качели, игровые площадки и горки.

    Врио Самарской области Дмитрий Азаров отметил, что сад соответствует высоким современным технологиям, а педагогический состав способен обеспечить хорошее дошкольное образование.

    Автор: Дарья Смолина
    #детский сад #самарская область
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