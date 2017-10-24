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Делегация ФИФА проверит готовность самарских дорог к ЧМ-2018
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    Делегация ФИФА проверит готовность самарских дорог к ЧМ-2018

    18:43  24 Октября 2017
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    делегация FIFA проверит самарские дороги

    Самара, 24 октября. Делегация ФИФА проверит готовность самарских дорог в преддверие чемпионата мира 2018 года.

    Врио вице-губернатора Самарской области Александр Фетисов сообщил, что по состоянию на 23 октября готовность главной дороги — Московского шоссе — составляет 80%. После завершения работ по строительству дорог делегация ФИФА проверит их. Об этом сообщает пресс-служба Самарской губернской думы.

    На заседании Думы врио вице-губернатора области Александр Фетисов представил доклад о ходе подготовки к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Самаре. Готовность автодороги Волжский — аэропорт «Курумоч», по его словам, составляет 77%, отмечается, что все работы будут завершены в декабре этого года. Строительная готовность линии трамваев составляет 71%. 

    Кроме этого было отмечено, что строительная готовность тренировочных площадок «Энергия» и «Восход» составляет 98% и 95%, соответственно. В конце сентября тренировочная площадка «Металлург» уже начала свою работу. Александр Фетисов сообщил, что по состоянию на 23 октября строительная готовность стадиона «Самара Арена» составляет 70%.

    Напомним, что стадион «Самара Арена» станет домашней ареной для футбольного клуба «Крылья Советов», также здесь будут проводиться спортивно-массовые и культурные мероприятия.

    Автор: Дарья Смолина
    #самара #чм-2018 #самара арена
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