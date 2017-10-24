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В Самаре прошел пикет против смягчения антиалкогольного закона
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    В Самаре прошел пикет против смягчения антиалкогольного закона

    16:11  24 Октября 2017
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    В Самаре прошел пикет против смягчения антиалкогольного закона

    Самара, 24 октября. Возле здания Самарской Губернской Думы начался пикет против внесения поправок в региональный антиалкогольный закон, которые предусматривают сокращение времени ночного запрета на продажу алкоголя — с 23.00 до 8.00.

    У Думы собрались около пяти человек, они принесли с собой плакаты. Митингующие обращаются к депутатам и врио губернатора Дмитрию Азарову с требованием вернуть пенсионерам льготы, а не водку.

    Напомним, что на данный момент в Самарской области действует запрет на приобретение алкогольной продукции с 22.00 до 10.00.

    Согласно федеральному закону «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» продажа алкогольной продукции не допускается с 23.00 до 8.00 по местному времени.

    Автор: Дарья Смолина
    #самара #антиалкогольный закон
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