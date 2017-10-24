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Сотрудники полиции нашли двух пропавших подростков в Самарской области
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    Сотрудники полиции нашли двух пропавших подростков в Самарской области

    10:33  24 Октября 2017
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    Сотрудники полиции нашли двух пропавших подростков из Новокуйбышевска Самарской области

    Самара, 24 октября. Сотрудники полиции нашли двух пропавших подростков из Новокуйбышевска Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

    Напомним, два 16-летних подростка ушли из дома и не вернулись 16 октября этого года. Родители сразу забили тревогу и обратились за помощью в полицию. Сотрудники правоохранительных органов приступили к поиску и стали опрашивать друзей и знакомых пропавших, отрабатывать возможные варианты местонахождения молодых людей.

    Подростков нашли в поселке Ленинский Волгоградской области 23 октября. Сообщается, что в отношении несовершеннолетних никаких противоправных действий не совершалось. За подростками выехали родители.

    На данный момент устанавливаются обстоятельства случившегося.

    Автор: Дарья Смолина
    #самара #полиция #самарская область #поиск #новокуйбышевск
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