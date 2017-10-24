Сотрудники полиции нашли двух пропавших подростков в Самарской области

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Самара, 24 октября. Сотрудники полиции нашли двух пропавших подростков из Новокуйбышевска Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Напомним, два 16-летних подростка ушли из дома и не вернулись 16 октября этого года. Родители сразу забили тревогу и обратились за помощью в полицию. Сотрудники правоохранительных органов приступили к поиску и стали опрашивать друзей и знакомых пропавших, отрабатывать возможные варианты местонахождения молодых людей.

Подростков нашли в поселке Ленинский Волгоградской области 23 октября. Сообщается, что в отношении несовершеннолетних никаких противоправных действий не совершалось. За подростками выехали родители.

На данный момент устанавливаются обстоятельства случившегося.