Мигранта обвиняют в ограблении офисов микрозаймов в Самаре

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Самара, 23 октября. Уроженец соседней республики ответит перед судом за ограбление трех микрофинансовых организаций в Самаре.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, 34-летний мужчина обвиняется в разбойном ограблении трех микрофинансовых организаций. По версии следствия, он врывался в павильоны с игрушечным пистолетом и забирал все деньги в кассе.

Первый инцидент произошел в марте 2017 года. Обвиняемый ограбил офис микрофинансовой организации, расположенной на улице Стара-Загора. Второе нападение случилось в мае текущего года на улице Кирова. В июне мужчина ограбил офис на улице Георгия Димитрова. Общий ущерб составил около 70 тысяч рулей. Сотрудники уголовного розыска задержали мужчину, в настоящее время уголовное дело в отношении подозреваемого передано в суд.