Учения по гражданской обороне и предупреждению ЧС пройдут в Самарской области

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Самара, 23 октября. Командно-штабное учение пройдет в Самаре на этой неделе, будет отработан порядок действий при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций.

По информации правительства Самарской области, в период с 24 по 27 октября пройдут плановые учения по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 26 октября в десять часов утра жители всего региона услышат звук сирены, который будет слышен в течение трех минут.

Ранее сообщалось о ДТП в Самарской области. Два легковых автомобиля столкнулись на нерегулируемом перекрестке, водители получили травмы различной степени тяжести и обратились за помощью в медицинское учреждение.