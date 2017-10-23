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Учения по гражданской обороне и предупреждению ЧС пройдут в Самарской области
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    Учения по гражданской обороне и предупреждению ЧС пройдут в Самарской области

    18:56  23 Октября 2017
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    Учения по гражданской обороне и предупреждению ЧС пройдут в Самарской области

    Самара, 23 октября. Командно-штабное учение пройдет в Самаре на этой неделе, будет отработан порядок действий при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций.

    По информации правительства Самарской области, в период с 24 по 27 октября пройдут плановые учения по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 26 октября в десять часов утра жители всего региона услышат звук сирены, который будет слышен в течение трех минут.

    Ранее сообщалось о ДТП в Самарской области. Два легковых автомобиля столкнулись на нерегулируемом перекрестке, водители получили травмы различной степени тяжести и обратились за помощью в медицинское учреждение. 

    Автор: Ксения Пудовкина
    #самара
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