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Происшествия
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«Ока» врезалась в грузовик под Самарой: водитель и пассажирка легковушки скончались
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    «Ока» врезалась в грузовик под Самарой: водитель и пассажирка легковушки скончались

    17:47  23 Октября 2017
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    «Ока» врезалась в грузовик под Самарой: водитель и пассажирка легковушки скончались

    Самара, 23 октября. Дорожно-транспортное происшествие с участием отечественного авто и грузового транспорта случилось в Самарской области, два человека погибли, два — пострадали.

    Автомобильная авария произошла около 7.40 утра сегодня на 147 километре автодороги Самара — Бугуруслан. «Ока» под управлением 52-летнего мужчины двигалась из Самары в сторону Похвистнево. Водитель превысил скоростной режим, после чего машины вылетела на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовиком Hino.

    Водитель отечественного авто и его пассажирка, находившиеся на переднем сидении, получили несовместимые с жизнью травмы и скончались на месте до приезда сотрудников скорой помощи. Вторая пассажирка получила травмы различной степени тяжести. Также пострадал водитель грузовика. 17-летняя девушка и 22-летний молодой человек в настоящий момент находятся в больнице.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #дтп #авария #самара
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