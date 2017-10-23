«Ока» врезалась в грузовик под Самарой: водитель и пассажирка легковушки скончались

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Самара, 23 октября. Дорожно-транспортное происшествие с участием отечественного авто и грузового транспорта случилось в Самарской области, два человека погибли, два — пострадали.

Автомобильная авария произошла около 7.40 утра сегодня на 147 километре автодороги Самара — Бугуруслан. «Ока» под управлением 52-летнего мужчины двигалась из Самары в сторону Похвистнево. Водитель превысил скоростной режим, после чего машины вылетела на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовиком Hino.

Водитель отечественного авто и его пассажирка, находившиеся на переднем сидении, получили несовместимые с жизнью травмы и скончались на месте до приезда сотрудников скорой помощи. Вторая пассажирка получила травмы различной степени тяжести. Также пострадал водитель грузовика. 17-летняя девушка и 22-летний молодой человек в настоящий момент находятся в больнице.